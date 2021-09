Non si fermano i contagi a Trivento, che ormai da un paio di settimane è il centro molisano più colpito dalla pandemia. Nelle ultime ore altri 6 positivi in paese, di cui uno ricoverato al Cardarelli, non vaccinato. Sale così a 35 il numero dei contagiati. A fornire un quadro aggiornato della situazione è il sindaco Pasquale Corallo. “In paese ci sono diversi cluster – ha spiegato il primo cittadino – soprattutto tra i giovani”. Sono così decine le famiglie in quarantena e nel centro abitato sono anche diverse le attività commerciali chiuse in seguito ai contagi. Il sindaco, vista la situazione, ha lanciato l’ennesimo appello ai suoi concittadini: “E’ fondamentale rispettare le regole anticovid. E’ importante che tutti i cittadini in età vaccinabile si sottopongano alla somministrazione del vaccino. Si raccomanda, infine, alle persone che rientrano dalle vacanze di fare un tampone prima di rientrare nelle abitazioni di residenza”. E c’è preoccupazione per un altro cluster, registrato a Montefalcone del Sannio, dove sarebbero diversi contagiati, anche in questo caso tutti adolescenti. E mentre sindaco, Vincifori richiama i cittadini al rispetto rigoroso delle regole, è partito lo screening di massa, con i tamponi rapidi al costo di 5 euro. Intanto, dopo quelli di Campobasso e Termoli, l’Azienda sanitaria regionale annuncia un nuovo open day dei vaccini in Molise. Si terrà sabato prossimo, 4 settembre, a partire dalle 8 e fino alle 20 all’auditorium di Isernia. Saranno somministrate 1.000 dosi a coloro che si presenteranno con tessera sanitaria e documento di riconoscimento. L’evento è organizzato dalla Regione Molise e da Asrem in collaborazione con il Comune di Isernia e le associazioni di volontariato del territorio che hanno scelto di dare supporto all’iniziativa. E oggi, a Campobasso, in diversi punti della città, sono apparsi maxi cartelloni no vax su cui campeggia , a caratteri cubitali la scritta: no al green pass, sì alle libertà costituzionali. L’iniziativa, all’indomani dell’entrata in vigore della certificazione verde, obbligatoria da ieri non solo per bar, ristoranti al chiuso, cinema, teatri, palestre ma anche per treni a lunga percorrenza e aerei. Intanto in mattinata altre due pazienti sono stati ricoverati al Cardarelli. Il numero dei ricoverati sale così a 11, di cui 9 non vaccinati, uno con una sola dose, fatta due settimane fa, l’altro ha concluso il ciclo vaccinale. Le sue condizioni, tuttavia, non destano preoccupazione.