Antivigilia della sfida del Selvapiana contro il Taranto. I lupi sono pronti per l’esordio casalingo, in notturna, una gara ufficiale sotto i riflettori non si vede da tempi immemori nel capoluogo. La prima stagionale in casa ha sempre un sapore diverso, il fortino da difendere con i denti davanti al pubblico amico. Il luogo dove va costruita la salvezza, il Selvapiana dovrà portare in dote punti utili per l’obiettivo stagionale. La sfida Campobasso – Taranto evoca ricordi agrodolci nella tifoseria rossoblu, a cavallo degli anni 2000, due campionati di vertice vissuti fianco a fianco, prima in serie D dove a spuntarla furono i lupi di Busetta, poi nell’ex C2, dove i pugliesi vinsero il campionato dopo che per gran parte della stagione i rossoblu di Mario Russo erano stati in vetta. Negli occhi dei tifosi del Campobasso senz’altro la sfida giocata al Selvapiana l’11 marzo del 2001, decisa da un gran gol di Giorgio Corona, davanti a circa 20 mila spettatori, di cui 4.500 di fede tarantina. Proprio quella partita è stata l’ultima giocata tra le due squadre, esattamente vent’anni dopo il revival.

Mister Cudini è al lavoro con i suoi in vista della seconda di campionato. Il tecnico marchigiano può contare su tutti gli effettivi a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente Ladu. La formazione in vista del Taranto, dovrebbe ricalcare, per la quasi totalità, quella vista al Partenio contro l’Avellino. Difesa e centrocampo confermati in blocco, in avanti ballottaggio tra Emmausso e Di Francesco, conferma per Liguori e Rossetti. L’unico dubbio dovrebbe essere quello tra i due esterni d’attacco, Emmausso è più un rifinitore, abile tecnicamente e nel cercare i compagni, Di Francesco è abile ad attaccare gli spazi e la profondità, e sicuramente con la fiducia alle stelle dopo aver messo a segno il primo gol stagionale del Campobasso.

Taranto neo promosso al pari dei lupi, mister Giuseppe Laterza schiera i suoi con lo stesso atteggiamento tattico di Cudini il 4-3-3. Una squadra solida nel reparto difensivo anche grazie all’ultimo arrivo il centrale Benassai, arrivato dal Pontedera, in mediana tanta corsa e fisicità in particolare con il colored Diaby, elemento da tenere d’occhio, e l’argentino Bellocq. In avanti la prima punta è Saraniti, con gli esterni Longo e Versienti titolari alla prima contro la Turris, in rampa di lancio dal primo minuto Giuseppe Giovinco, fratello del più celebre Sebastian ex Juventus. L’attaccante tascabile, reduce dal buon campionato giocato con la maglia del Renate, è entrato a gara in corso nel match dello Jacovone dimostrando subito di avere ottima qualità. Dopo il rodaggio Giovinco, salvo sorprese, sarà titolare al Selvapiana.