In occasione dell’ultima seduta della Giunta regionale, sono state apportate modifiche al calendario venatorio 2021 – 2022. E’ stato deciso di ridurre la pre apertura alla tortora alla sola giornata del 1 settembre, escludendo quella del 5 settembre (come previsto in precedenza). Tutto ciò a seguito delle prescrizioni suggerite da Ispra, che di fatto rischiavano di compromettere l’intera stagione venatoria. Restano ovviamente inalterate le pre aperture ai corvidi e alla quaglia, così come stabilito dal calendario.