Il Comune di Campobasso, in qualita’ di ente capofila dell’Ambito sociale territoriale, ha riaperto i termini dell’avviso pubblico per l’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e affetti da alopecia. Gli interessati potranno produrre istanza da oggi 1/o settembre al prossimo 31 ottobre. Il contributo economico e’ stabilito nella misura massima di 250 euro, una sola volta ogni due anni. Il provvedimento e’ stato adottato a seguito di una nota con cui la Regione, al termine del monitoraggio, ha riscontrato un esiguo numero di istanze pervenute ed ha invitato gli Ats a riaprire i termini dell’avviso pubblico per ulteriori 60 giorni.