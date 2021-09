Quella di Fratelli d’Italia è una crescita di consensi costante che dal piano nazionale si estende anche sui territori. Un trend che prosegue da mesi ma che da mesi in Molise è oggetto di un corto circuito istituzionale. Con una formula abusata ma che rende l’idea, Fratelli d’Italia è in Molise forza di governo e componente dell’opposizione. Unico eletto per il partito di Giorgia Meloni alle elezioni regionali del 2018 è l’attuale assessore ai Trasporti della Giunta Toma, Quintino Pallante, al quale strada facendo si sono aggiunti l’ex governatore Michele Iorio e la consigliera Aida Romagnuolo, eletti entrambi in altre formazioni. In consiglio regionale la spaccatura è di evidenza palmare, con Iorio e Romagnuolo schierati quasi sempre con le opposizioni. Una spaccatura che sul fronte amministrativo locale rischia, come al Comune di Isernia, al rinnovo del prossimo autunno, di consegnare le chiavi della città alla sinistra. Un fatto inaccettabile che non condivido, dice ai nostri microfoni l’assessore Pallante.

Il discorso di Pallante si sposta avanti nel tempo, sino alle elezioni regionali della primavera 2023. Con la ripresa delle attività politica, partirà una lunghissima campagna elettorale. Sono convinto, dice Pallante, che se questo stato di cose dovesse permanere, ci sarà un intervento risolutivo diretto da parte di Giorgia Meloni.