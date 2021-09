Emergenza Covid, il Comune di Trivento rimborsa i cittadini che non hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico. La giunta comunale, in data 31 agosto 2021, ha deciso di provvedere al rimborso o compensazione a favore degli utenti del servizio di trasporto scolastico anno 2020/2021 che ne faranno richiesta, della somma corrispondente al periodo di servizio non fruito e già pagato anticipatamente. L’emergenza Covid-19 ha provocato, anche per l’anno scolastico 2020/2021, la chiusura degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale per alcuni periodi, determinando la sospensione del servizio di trasporto alunni. Gli utenti che avevano provveduto al pagamento dell’intera somma dovuta per tutta la durata del servizio possono fare richiesta di rimborso/compensazione compilando il modulo ed inviandolo all’indirizzo mail servizisociali@comunetrivento.it Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può contattare l’ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al numero 0874873436.