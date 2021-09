Prosegue con grande successo il laboratorio esperienziale sportivo organizzato dal Cus Molise in collaborazione con il comune di Campobasso. Dopo l’esperienza a contatto con la natura e a cavallo vissuta ad Oratino, i partecipanti sono tornati sul campo polivalente di Giurisprudenza per confrontarsi e divertirsi sotto rete. Con la guida dell’istruttore Livio Ceccato, infatti, i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con uno sport non facile ma che ha lasciato sicuramente il segno in ognuno di loro. Dopo aver appreso quelle che sono le nozioni base della specialità, si è passati alla pratica con mini partite e tanto entusiasmo che ha portato il gruppo a giocare tra sorrisi, schiacciate e tanti palleggi. “Questa del laboratorio esperenziale sportivo è una gran bella iniziativa – spiega al termine Livio Ceccato – aver inserito anche il volley è stata un’ottima scelta. Ho visto nel gruppo di lavoro tanto entusiasmo e affiatamento, segno che questi eventi aiutano a crescere e a stare insieme. Abbiamo trascorso un pomeriggio assai interessante con i protagonisti che sono stati molto intraprendenti ed hanno messo in pratica quello che ho spiegato senza particolari problemi”.