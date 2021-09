Una partita a pallone e una festa tra amici all’origine del cluster di contagi segnalato a Montefalcone del Sannio. Tutti ragazzini tra i dodici e i quindici anni, nessuno dei quali ancora vaccinato, trovati positivi ai tamponi antigenici e dunque non ancora segnalati dal bollettino ufficiale dell’Asrem. In sette, fino ad oggi, positivi al Covid ai quali si è aggiunto anche un genitore.

Sono un gruppo di amici che sono rimasti a stretto contatto, ha confermato il sindaco di Montefalcone Riccardo Vincifori. Proprio oggi è stato predisposto l’avvio di una verifica alla quale si potrà sottoporre chiunque. I tamponi rapidi– ha spiegato Vincifori – si possono effettuare con un contributo di 5 euro, il resto è a carico dell’amministrazione comunale. Lo screening, al quale prendono parte infermieri, il farmacista e il medico, si svolge nell’ambulatorio comunale. Sono già disponibili alcune centinaia di tamponi.

Intanto, nuovi contagi anche a Trivento, con altri sei casi segnalati dall’Asrem. Il comune trignino è al momento il centro con il numero più alto di persone positive al Covid. Il totale dei contagiati supera la trentina. Ieri altri 4 casi a Campobasso, in città i positivi sono una ventina. Su 655 tamponi processati i positivi sono stati 27, con il tasso risalito al 4,1 per cento.

I guariti sono 33 e con il nuovo ricovero di un paziente di Sesto Campano i degenti nell’area medica del Cardarelli sono 9. Resta vuota la terapia intensiva.