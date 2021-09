Share on Twitter

Un gesto spontaneo che testimonia l’amore per la propria cittadina quello fatto da due abitanti di Civitanova del Sannio, Marisa e Nicola, che hanno donato al Comune una nuova panchina.

Nella giornata di San Felice Martire, infatti, i due hanno posizionato l’oggetto di arredo urbano in via Marconi per onorare l’ospitalità e l’amicizia dei civitanovesi.

L’Amministrazione ha ringraziato sentitamente i due benefattori e ne ha messo in risalto la gentilezza: “Grazie di cuore, cari Marisa e Nicola, a nome di tutta la comunità per questo segno di amicizia e amore verso il proprio paese.”