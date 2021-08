Sono 330 le domande dei candidati per partecipare venerdi’ 3 settembre, all’Universita’ del Molise, alla prova di accesso al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Gli studenti dovranno essere muniti di Green pass e mascherina Ffp2. In considerazione dell’attuale periodo emergenziale e, al fine di consentire il regolare svolgimento della prova di ammissione nel rispetto dei dettati normativi anti Covid, tutte le attivita’ didattiche e di ricerca previste negli spazi del 3/o Edificio polifunzionale (Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti), saranno sospese sino al termine della prova. E’ stata disposta anche la chiusura al pubblico degli uffici amministrativi e didattici fino alla conclusione delle procedure concorsuali presumibilmente intorno alle ore 15.30. L’Unimol comunica inoltre che l’accesso alla sede di svolgimento della prova sara’ consentito solo ai candidati. Gli accompagnatori non avranno accesso ne’ ai locali interni ne’ alla zona antistante agli spazi adibiti all’identificazione.