Non si fermano i contagi a Trivento dopo il cluster partito tra i giovanissimi nei giorni di Ferragosto. Nelle ultime ore altri 5 casi (non ancora segnalati nel bollettino ufficiale dell’Asrem). A fornire l’aggiornamento della situazione è il sindaco Pasquale Corallo. Sale così a 29 il numero complessivo dei contagiati in paese dove sono decine le famiglie in quarantena.