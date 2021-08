Era il 31 agosto dello scorso anno. Esattamente un anno fa svaniva nel nulla a Torella del Sannio Maria Domenica Conte, 82 anni. La donna fu vista l’ultima volta su una strada a poche centinaia di metri da casa, nelle campagne del paese, poi più nulla. Per 20 giorni andarono avanti le ricerche con decine di uomini e mezzi, furono utilizzati anche dei droni per perlustrare l’area dall’alto. Anche le indagini avviate dopo la scomparsa non hanno portato a nulla. Un anno dopo la figlia dell’anziana scomparsa Liliana Meffe non si arrende e continua a cercare la verità.

“Mia mamma l’hanno cercata in tanti – sono le sue parole pronunciate in occasione del primo anniversario della scomparsa – vigili del fuoco, volontari, persone del paese, che non smetterò mai di ringraziare. Persone che ancora oggi mi chiedono che fine ha fatto e io non so dare una risposta. Avrei voluto darle una sepoltura al cimitero, vicino a papà, non meritava una fine così atroce. Avrei voluto portartarle dei fiori. Invece niente di tutto questo. Ovunque si trovi – conclude la donna – la penserò fino all ultimo mio respiro e non avrò pace finché non saprò la verità”. Liliana in particolare insiste sul fatto che l’anziana madre non avrebbe potuto allontanarsi troppo da casa e che ci sono molte cose che non tornano, a cominciare dal fatto che mai nessuna traccia sia stata trovata.