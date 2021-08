Share on Twitter

È iniziato il giro di ricognizione che il presidente-commissario, Donato Toma, ha programmato sul territorio per un confronto con gli amministratori locali sui temi della sanità. Questo pomeriggio, accompagnato dal dg Asrem, Oreste Florenzano, si è recato ad Agnone dove, presso il Palazzo municipale, ha incontrato il sindaco, Daniele Saia, e gli assessori. Insieme a loro, poi, ha raggiunto il Caracciolo per una visita al Presidio ospedaliero.

Il presidente ha chiarito che gli obiettivi primari da conseguire sono l’adozione del Piano operativo sanitario 2019-2021 e l’assegnazione di ulteriori risorse alla sanità molisana da parte dei Ministeri competenti, operazioni per le quali ha garantito il massimo impegno. Toma, infine, ha visitato la struttura del Nucleo di Protezione civile agnonese dell’Associazione nazionale Carabinieri.