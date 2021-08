Share on Twitter

Giovedì prossimo 2 settembre riapriranno i battenti di Palazzo D’Aimmo e tornerà a riunirsi il Consiglio regionale del Molise. Una seduta che potrebbe avere una doppia storia: soporifera, se si guarda all’ordine del giorno, praticamente un elenco di mozioni destinate a restare lettera morta; oppure vivace, con una possibile attività parossistica in arrivo, se si guarda al tema Sanità ad un mese dalla nomina di Donato Toma a commissario ad acta.

Sul fermo legislativo la fotografia che il Consiglio regionale offre ai molisani è deprimente, con proposte di legge ferme da mesi in commissione come ricorda Angelo Primiani del Movimento 5 stelle, forza tra le più attive in vista della ripresa.

Sul fronte sanità Andrea Greco, capogruppo pentastellato in regione, chiede che Toma intervenga in aula e si confronti con il Consiglio regionale. E’ passato un mese dalla sua nomina – dice – ma non vi è traccia della sua attività. Inoltre, Greco chiede che venga fatta chiarezza su 100 milioni del fondo sanitario amministrati direttamente dalla regione.