Emergenza Covid a Trivento, sale a 29 il numero dei casi positivi. Con una comunicazione ufficiale, il primo cittadino Pasquale Corallo ha reso noto il numero dei casi positivi a Trivento, purtroppo salito a 29. I casi sarebbero circoscritti, con i rispettivi nuclei familiari messi in quarantena. Il primo cittadino ha messo in atto fin ora diversi provvedimenti per contenere il contagio e non si escludono ulteriori se la rotta non si inverte. Preoccupazione è stata espressa anche dai comuni limitrofi, come Roccavivara, dove il sindaco ha scritto una nota alla cittadinanza, “il tasso di infezioni settimanali in lieve ma costante aumento – scrive Angelo Minni – la ripresa a pieno ritmo delle attività lavorative e scolastiche, i focolai che riguardano anche alcuni comuni molisani; sono tutti fattori che indicano come lo spettro del Covid sia sempre presente. Inoltre, se da un lato può confortare che tra i soggetti positivi vi sia un’ampia fetta di soggetti asintomatici, dall’altro questo rende ognuno di noi più vulnerabile ed esposto a soggetti positivi non ancora identificati; in questo modo dunque l’infezione può continuare liberamente a circolare. Invito tutti i Cittadini, pertanto, a rispettare ancora le misure di comportamento e distanziamento in vigore ormai da oltre un anno; ed a comunicare al Sottoscritto ed alle Autorità Sanitarie sintomi sospetti o riscontri di positività al virus, per attivare tutte le misure di assistenza necessaria. Ricordo inoltre che – chiude Minni – in ragione del perdurare dello stato di Emergenza fino al 31 dicembre 2021, il Centro Operativo Comunale continua la sua attività ed è a disposizione dei Cittadini per le azioni che competono”.