di Enzo Di Gaetano.

Candidati sindaci al lavoro in quelle che sono le ultime ore di una pre-campagna elettorale già al calor bianco, per intensità e ricerca disperata di persone da mettere in lista. Il momento è quello che è, c’è il disincanto della politica, la gente è scettica e non crede più a nessuno. Per questo le campagne elettorali sono sempre più difficili, se non altro perchè bisogna suscitare e risvegliare l’attenzione degli elettori.

C’è ansia e preoccupazione in ognuno dei tre candidati. Il gioco si fa duro e ognuno dei tre vorrebbe già vincere al primo turno, superando il 51% dei voti ed evitando il ballottaggio. Un obiettivo difficile, ma che ognuno dei tre considera possibile. E vediamo nel dettaglio cosa dicono i tre candidati sulle questioni principali. Cominciamo dalle liste, per Tedeschi la coalizione sta lavorando per superare il numero di cinque/sei liste; Castrataro al momento è fermo a cinque, Melogli punta ad almeno sei/sette liste. Insomma si può già dire che tutti e tre andranno alle urne con almeno cinque liste a testa, se non di più.

Prime cose da fare. Per Tedeschi la strada è segnata, ha dichiarato di aver già affidato a esperti di due università: Roma Tre e Pisa, la definizione di un programma per portare a Isernia almeno un miliardo e mezzo, millecinquecento milioni, con i fondi europei del Pnrr. Melogli invece ha un’idea originale, siccome il Comune di Isernia è a corto di personale, la prima cosa che dovranno fare i nuovi amministratori della città è quella di dare una mano negli uffici comunali, intervenendo lì dove ci sono le emergenze maggiori. Per Castrataro l’emergenza da affrontare è quella di stimolare l’economia e l’imprenditoria privata, così da creare occasioni di lavoro per i giovani. Isernia perde un abitante ogni tre giorni e bisogna invertire la tendenza, quindi idee e progetti per trasformare la città in un laboratorio di nuove opportunità.

Infine Strisce Blu. Per Tedeschi nessun dubbio, vanno tolte. Per Melogli, vanno adeguate e calibrate, riducendone l’impatto. Per Castrataro, c’è un’inchiesta della procura in corso e la prima cosa da fare è aspettare quello che farà la magistratura e poi decidere, ma la linea è quella di ridurle ed offrire la prima ora gratis.

Fin qui le prime idee dei tre candidati sindaci di Isernia che almeno una cosa la confermano: la fantasia non manca a nessuno di loro.