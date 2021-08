Oggi in regione 27 nuovi contagi su 655 tamponi con il tasso di positività al 4, 1 per cento. Tra i comuni spicca ancora Trivento con 6 casi, poi Campobasso con 4. Ci sono 1 o 2 casi a Campodipietra, Campomarino, Castel del Giudice, Cercemaggiore, Cercepiccola, Fossalto, Frosolone, Montenero di Bisaccia, Riccia, San Giovanni in Galdo, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Toro. Nel bollettino di oggi anche un numero elevato di guariti: sono 33. Sul fronte ospedaliero da registrare un nuovo ricovero da Sesto Campano. Sono ora 9 i pazienti al Cardarelli, nessuno in terapia intensiva.