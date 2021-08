Share on Twitter

Nei giorni scorsi è stato assegnato a Civitanova del Sannio un premio in denaro per una tesi di laurea nell’ambito del progetto “Civitanova e Lode”.

L’iniziativa, rientrante nel programma elettorale dell’Amministrazione comunale, è finanziata interamente dalla Sindaca Roberta Ciampittiello che ha deciso di premiare il dott. Michele Viani per la sua tesi di laurea che vede come oggetto di studio proprio il territorio civitanovese.

Di seguito, la nota dell’Amministrazione: “Abbiamo premiato nella sala consiliare del nostro comune, con una targa ricordo e un premio di 500€, il dott. Michele Viani per la sua tesi di laurea inerente a studi effettuati sul territorio di Civitanova, dal titolo: ‘Governo del territorio rurale tra tutela ambientale e valorizzazione del paesaggio: l’Area SIC ‘Montagnola Molisana’ è il tratturo di Civitanova del Sannio’. Bravo Michele per il tuo impegno e per aver investito i tuoi studi sul nostro territorio, valorizzandolo e dimostrando di credere nelle sue enormi potenzialità.“