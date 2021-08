Tutto ha avuto inizio a ridosso di Ferragosto. Trivento è diventato il centro molisano che negli ultimi giorni ha fatto registrare più casi di Covid.

“Per la gran parte di tratta di giovani e molto giovani non vaccinati, senza sintomi o con pochi sintomi. Forse scampagnate o assembramenti, un abbassamento delle misure di prevenzione, hanno portato a questo” ha spiegato.

Il sindaco Pasquale Corallo ha emanato delle ordinanze, quelle possibili, come la chiusura temporanea al pubblico del Municipio. Sono state attivate le procedure di monitoraggio e verifica dei contagi, ma nella cittadina trignina più di qualcuno si è lamentato segnalando assembramenti e feste private, pure vietate. Al momento nessuno screeening di massa, ma un appello forte alla cittadinanza.

“Il sindaco non può fare tutto con le ordinanze, ma occorre la collaborazione di tutti, il rispetto del divieto di assembrarsi, l’utilizzo della mascherina, il distanziamento. In base a questo ho anche preso provvedimenti che possono apparire impopolari. Tra le decisioni prese, ad esempio, anche quella di non far disputare la partita del Trivento a porte aperte lo scorso fine settimana e lo stesso avverrà il prossimo” ha continuato Corallo.

L’8 settembre ricorre la festa più sentita a Trivento, quella della di Maiella. “In quella occasione c’è la tradizione di fare la scampagnata nei boschi – ha dichiarato il primo cittadino – ma ho deciso, purtroppo, di non far fare tutto questo, perché può esserci pericolo, assembramento. Io non posso fare oltre e impedire cose private. Non posso fare ordinanze che entrino nella sfera del privato. Per questo occorre il buonsenso e la collaborazione della popolazione” ha concluso Pasquale Corallo.