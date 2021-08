Salta il concerto di Angelo Branduardi, che era previsto per il prossimo 4 settembre nel teatro all’aperto di Santa Maria di Canneto a Roccavivara e scoppia la polemica in paese. In una nota gli organizzatori dell’associazione culturale Notti Mediterranee criticano il sindaco Angelo Minni. “Per futili motivazioni e cioè l’attesa approvazione regolamento degli spazi pubblici – affermano dall’associazione – il primo cittadino ha negato in maniera forte e decisa lo svolgimento del concerto”. Il presidente Andrea Sallustio e i soci dell’Associazione si dicono “profondamente amareggiati e delusi” ma assicurano che l’esibizione di Branduardi è solo rinviata in un’altra data e in un altro luogo. “Ricordiamo – concludono – che il sindaco, sulla stessa struttura ha autorizzato il concerto del Conservatorio Perosi di Campobasso tenutosi il 13 Agosto e per il prossimo 7 settembre un’altra manifestazione”.