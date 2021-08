Vincita di 21.660 euro per un fortunato molisano.

Si festeggia a Isernia, come riportato dal sito Agipronews, per una vincita al Lotto del 28 agosto scorso, in cui il fortunato giocatore è riuscito a portare a casa oltre 20 mila euro. Circa 5 milioni di euro distribuiti nell’ultima edizione del concorso, per un totale di oltre 761 milioni dall’inizio dell’anno. La Dea Bendata torna a baciare il Molise, dopo l’ultima vincita importante realizzata a Frosolone.