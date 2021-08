Balzo in avanti in Molise sul fronte dei contagi. Nella settimana appena passata i nuovi casi sono stati 111 contro i 68 dei sette giorni precedenti. Il tasso di positivita’ passa dal 3 al 4,5 per cento. A pesare sono stati diversi cluster seguiti ai giorni di ferragosto in alcuni comuni, in particolare Trivento.

Sale anche il numero degli attualmente positivi che sono ora 243 contro i 195 di lunedi’ scorso. In leggero aumento pure i pazienti ricoverati: sono 9 i malati assistiti in area medica al Cardarelli di Campobasso (resta comunque vuota la terapia intensiva) contro i 7 di lunedi’ scorso. Nella settimana appena passata e’ tornato a salire anche il numero delle vittime (l’ultimo decesso di un malato covid in regione risaliva al primo luglio): negli ultimi sette giorni al Cardarelli sono morte due persone (un 74enne di CAMPOBASSO e una 36enne di Guglionesi, entrambi non vaccinati). Sale cosi’ a 495 il numero delle vittime in Molise da inizio pandemia.

Sul fronte dei vaccini nel mese di agosto il Molise rallenta: circa 900 dosi in meno al giorno. La media quotidiana delle somministrazioni in regione nelle ultime quattro settimane e’ stata di 1.783 inoculazioni al giorno, numeri sensibilmente piu’ bassi rispetto a quelli di luglio quando la media quotidiana e’ stata di 2.687 dosi somministrate. I dati, dopo un rallentamento piu’ visibile nel periodo di Ferragosto, stanno comunque ora gia’ risalendo: nella settimana appena passata sono state inoculate 12. 518 dosi (media quotidiana 1.788) contro le 11.864 dosi settimanali (media quotidiana 1.694) dei sette giorni successivi al Ferragosto.