Nell’ultimo bollettino Asrem, quello di domenica 30 agosto, ci sono 4 nuovi casi su 160 tamponi processati (tasso di positività al 2,5 per cento). I contagi si registrano nei comuni di Agnone (2), Campodipietra e Riccia. Sul fronte ospedaliero da registrare due ricoveri (pazienti di Campobasso e Campodipietra) e un dimesso (di Castel Del Giudice). I guariti sono 18, scende così a 243 il numero degli attualmente positivi in regione. Resta vuota la terapia intensiva mentre in area medica al Cardarelli ci sono ora 9 pazienti.