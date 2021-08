Casi Covid a Trivento, il sindaco Corallo richiama alla responsabilità i cittadini. Aumentano i casi Covid a Trivento, per la maggior parte giovani ancora non vaccinati o parzialmente, comunque ora circoscritti ai rispettivi nuclei familiari. Il rischio, però, è sempre dietro l’angolo e può prendere piede se le regole non vengono rispettate, fa intendere il sindaco Corallo, “per quello che ci viene dettato dalle disposizioni ministeriali anti-covid, noi applichiamo le procedure con le ordinanze e diamo seguito a tutto quello che c’è da ottemperare – riferisce Corallo- ma questo non basta, chiedo maggiore responsabilità ai cittadini, il cluster può e deve essere circoscritto e questo dipende anche dai comportamenti dei cittadini. Occorre necessariamente evitare assembramenti privati e non controllati, ad esempio, dove le misure anti contagio non vengono applicate- aggiunge Corallo- insieme usciremo anche da questo periodo insidioso ma, ripeto, solo con il contributo di tutti”.