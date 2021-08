Share on Twitter

Nei giorni scorsi è stato presentato presso la Chiesa Madre di Capracotta il volume “Il Registro – Libro delle Memorie”. A presentare la pubblicazione ai cittadini presenti è stato il direttivo dell’Associazione “Amici di Capracotta” che ha voluto omaggiare il compianto ex Presidente Domenico Di Nucci che per anni è stato a guida del gruppo.

Il libro in oggetto, dedicato alla storia di Capracotta, era infatti stato scritto proprio dal professor Di Nucci.

A seguito della presentazione, il membro degli “Amici di Capracotta” Vincenzo Fiadino si è detto soddisfatto dell’iniziativa: “Nel tardo pomeriggio di ieri presso la Chiesa Madre, l’Associazione Amici di Capracotta, ha presentato l’ultimo lavoro ‘Il Registro – Libro delle Memorie’ – scritto da mio cugino Domenico Di Nucci da molti anche chiamato ‘Mimmo’. Nell’aria aleggiava una forte emozione che ha preso tutti i presenti. Il direttivo dell’Associazione ha ricordato Mimmo con tanto affetto e stima descrivendolo come una persona con un carattere un po’ burbero ma allo stesso tempo tanto buona con il prossimo e lodandone la sua preparazione sia nelle materie scientifiche che umanistiche.

Al direttivo va tutto il mio particolare ringraziamento ed anche un grazie infinito a tutte le persone presenti. ‘Mimmo era ed è stato davvero una persona e cugino speciale’. Queste parole avrei voluto pronunciarle ad alta voce ma temevo che l’emozione mi avrebbe giocato un tiro mancino e per me è stato tutto più semplice esternarlo in questo post. Un grazie va anche al Sindaco Candido Paglione che ha espresso parole di apprezzamento sulla statura e personalità del caro Mimmo.”