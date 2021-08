E’ prevista per questa sera, con inizio alle ore 18:30, presso la Scuola Elementare in Piazza A. Volta a Frosolone, la presentazione del libro “Sul filo della legge”, riguardante l’arte della fabbricazione dei coltelli in Molise scritto da Giuseppe Prioletta che, partendo da una lettura in chiave legislativa, ha indagato tale antica tradizione anche a livello storiografico e artigianale.

Una ricerca ben documentata, ricca di notizie spesso inedite; completata da un’ampia bibliografia, da un utile glossario e da numerose illustrazioni.

Alla presentazione del volume, oltre all’autore, interverranno l’editore Luigi Di Iorio, il cultore di storia locale Silvio Prezioso. Quest’ultimo ha pure firmato la “Nota” conclusiva del libro.

La serata culturale sarà moderata da Angelo Colavecchio ed è stata organizzata dall’associazione Centro Storico Frosolone e dalla Pro Loco.