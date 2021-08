Finanziato il progetto “Heritage Lighting” per la riqualificazione illuminotecnica del castello Angioino di Civitacampomarano. Il Comune di Civitacampomarano ha ricevuto il finanziamento di euro 137.608,74 per la realizzazione del progetto “Heritage Lighting”, riqualificazione illuminotecnica Castello Angioino con sistemi ad alta efficienza. Il progetto prevede l’efficientamento di parte dell’attuale impianto, ed in particolare realizzare la valorizzazione artistica dei principali ambienti del complesso monumentale. Dal 2019 abbiamo lavorato in grande sinergia e piena collaborazione con il Polo Museale del Molise – fanno sapere gli amministratori – divenuto poi Direzione Regionale Musei Molise, la Soprintendenza del Molise, per sviluppare il progetto e candidarlo nella Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.). Un altro obiettivo raggiunto che consentirà di riqualificare e valorizzare ulteriormente il Castello di Civitacampomarano, Monumento Nazionale sin dal 1979 e tra i principali siti del patrimonio storico-culturale del Molise.