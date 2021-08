A partire dal primo settembre sarà possibile presentare domanda per la riduzione della quota variabile Tari 2021 per le utenze non domestiche che sono state chiuse a causa del Covid.. Lo ha deciso la Giunta comunale di Campobasso che ha approvato la proposta di delibera. La riduzione della quota variabile sarà calcolata dall’ufficio dopo la presentazione delle domande e alla valutazione della loro ammissibilità. Sarà applicata in detrazione al documento di addebito a saldo dell’anno corrente.