Dopo il riconoscimento della transumanza come patrimonio immateriale dell’Unesco, che vede il Molise protagonista con la sua vasta rete tratturale, adesso l’obiettivo è anche il riconoscimento materiale. L’iter era avviato, ma il Covid ha bloccato tutto. Ora si è ripartiti.

Il tema è stato affrontato in un convegno a Santo Stefano, frazione di Campobasso organizzato da Asvir Moligal, Associazione “Tratturando” e “Popoli e Territori Fondazione APS”.

Presente l’Ambasciatore Permanente dell’Unesco Massimo Riccardo

“I rappresentanti stanno lavorando con la commissione nazionale che è l’ente deputato a coordinare le iniziative – ha detto – valutarle e poi vedere come finirà. Sono stato protagonista per il riconoscimento immateriale, con tanti riconoscimenti e apprezzamenti a Bogotà e il Molise è una bella regione, con tanti tratturi che ho avuto modo di ammirare”.

L’occasione anche per illustrare il progetto per il riconoscimento della transumanza patrimonio materiale dell’Unesco. “Il progetto – ha spiegato Nicola Di Niro, Asvir Moligal e membro del Partenariato Internazionale riconoscimento Unesco – è transnazionale, perché partecipano Francia, Spagna, Albania e Grecia oltre alle regioni italiane con i tratturi, più 4 regioni con cammini armentizi e sarà presentato lunedì a L’Aquila. Il Molise è il fulcro, perché con l’Abruzzo ha il numero più alto di tratturi”.

Nel progetto rientra anche Santo Stefano, il Borgo del tratturo con un’idea di recupero con uno sguardo all’etica della salute. “Rendere il Borgo come modello nazionale per integrazione all’interno del percorso del tratturo” hanno dichiarato Maurizio di Cristofaro, Presidente associazione Tratturando e Felice Di Donato, medico e membro del partenariato della transumanza.

“Cammini lenti e transumanza, sono la nostra identità – ha detto invece il Governatore Toma – recuperati con dei progetti. E ha ricordato quello da 129 milioni portato avanti da una 60ina di comuni”.

A Santo Stefano portata anche la Campana dell’amicizia, simbolo del viaggio dei pastori transumanti lungo i tratturi dalla Sicilia alla Spagna che ha fatto tappa proprio a Santo Stefano.

Intanto la transumanza dei Colantuono di Acquevive di Frosolone, dopo lo stop di due anni causa Covid, potrebbe essere riproposta in autunno, tempo permettendo, come ha reso noto Carmelina Colantuono, Presidente della Fondazione Popoli e Territorio.

All’incontro anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina.