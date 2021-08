Il Governatore Donato Toma non ci sta e risponde a muso duro a chi, secondo lui, ha insinuato cose non vere. Il riferimento è a quanto affermato dopo che il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza per gli incendi in Molise.

“E’ bugiardo chi ha scritto che il Presidente della Regione non era ai tavoli della Prefettura, ci sono i verbali. Sono bugiardi coloro i quali hanno detto che il Presidente della Regione non aveva provveduto a stimolare la delibera di stato di emergenza. Siamo stati i primi tra le Regioni che sono sotto stato di emergenza. Noi lavoriamo e pubblicizziamo dopo aver fatto le cose, i fatti”. Non ha usato mezzitermini Toma per difendere la sua posizione e il suo operato.

A domanda, ha anche risposto sull’aumento dei casi Covid in Molise di ieri (51 casi in un giorno). “Si tratta dei risultati di tamponi antigenici, processati poi con molecolari, che si riferiscono a più giorni addietro ed emersi in un’unica giornata. Noi siamo fiduciosi che siano casi sotto controllo, circoscritti, gente che si era isolata. Procediamo con i tamponi, il monitoraggio e soprattutto con le vaccinazioni. Siamo vicini alla meta” ha spiegato.

Sui rischi, ha continuato dicendo: “Dobbiamo prevedere ciò che è prevedibile. L’imprevedibile, in Protezione Civile e in emergenza sanitaria, va anticipato con dotazioni organiche e su questo siamo carenti e con dotazioni strumentali pronte per essere utilizzate”.

Per quanto riguarda il suo lavoro di Commissario alla sanità, ha spiegato che ha iniziato studiando le carte lasciata da chi lo ha preceduto e che provvederà, ad horas, a dare disposizioni alla struttura della Direzione regionale, in quanto ha intenzione di adottare il POS 2019-2021, “inspiegabilmente rimasto sospeso” ha sottolineato.

“Sulla Torre Covid – ha concluso Toma – ho chiesto una relazione dettagliata al Direttore Generale dell’Asrem. So cosa è successo per grandi linee, ho delle notizie e ho una mia idea su cosa fare, poi farò le mie considerazioni. Vediamo se quello che ho in mente è in linea con la relazione e quindi agiremo per risolvere questo delicatissimo problema”.