Servizio di trasporto scolastico, il Comune di Roccavivara apre le iscrizioni. Le famiglie che intendono fruire del servizio di trasporto scolastico, riservato ai bambini che frequentano la scuola primaria e dell’infanzia di Roccavivara – fa sapere il sindaco Angelo Minni – mediante scuolabus messo a disposizione dal Comune di Roccavivara, sono invitate a produrre istanza. Le domande devono essere compilate sui moduli reperibili presso l’ufficio amministrativo del Comune di Roccavivara, ovvero sul sito istituzionale del Comune: www.comune.roccavivara.cb.it e devono essere riconsegnati, debitamente compilati, all’ufficio protocollo del Comune di Roccavivara, entro il 6 settembre 2021. L’amministrazione comunale precisa che il costo del servizio è stato determinato in euro 10,00 mensili per il trasporto urbano e euro 15,00 mensili per il trasporto extraurbano, da pagarsi anticipatamente mediante versamento con bollettino PagoPA intestato al Comune di Roccavivara da ritirare presso gli uffici comunali all’atto dell’iscrizione.