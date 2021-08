Share on Twitter

È venuto a mancare a Roma, il giornalista molisano Antonio Griguolo. Cardiologo in pensione, appassionato di sassofono, Griguolo ha collaborato per anni con diverse testate giornalistiche locali, e come docente formatore anche con l’odg Molise. Dal presidente, Vincenzo Cimino, il cordoglio ai familiari.