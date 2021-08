Nei giorni scorsi, si è tenuta ad Agnone la prima Assemblea Pubblica con i cittadini riguardante il progetto dei “Comitati di Quartiere”. Durante la riunione l’Amministrazione comunale ha esposto il regolamento approvato in Consiglio Comunale con Delibera n.27/2017.

Il passo successivo per l’elezione dei Comitati sarà quello di arrivare alla presentazione delle liste. La lista, composta da 6 cittadini per quartiere d’interesse, dovrà essere presentata in Comune tramite la compilazione di un apposito modello che sarà rilasciato negli Uffici competenti al momento della presentazione. Saranno candidabili i cittadini residenti dei quartieri, in cui è suddiviso il territorio comunale, che abbiano compiuto 18 anni, che non ricoprano alcuna carica istituzionale presso il Comune di Agnone, né siano dipendenti dell’Amministrazione comunale e che non ricoprano cariche esecutive all’interno di forze politiche e/o organizzazioni sindacali.