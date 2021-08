Il Circolo La Nebbia Cus Molise prende Lorenzo Mariano proveniente dal Montagano calcio a 5. Classe 1994 si appresta a vivere questa nuova avventura con entusiasmo. “Mi appresto ad affrontare questa esperienza con la voglia di imparare e la speranza di essere utile alla causa – dice – mi è subito piaciuta l’idea di potermi confrontare con squadre e giocatori di grandissimo livello e spero, nel tempo, di poter giocare il più possibile”.

Sicuramente per Mariano la possibilità di indossare la maglia rossoblù è motivo di grande orgoglio ma allo stesso tempo di responsabilità. “Essere in campo in un campionato di questo livello, nella mia regione, mi rende molto felice. Per questo non posso che ringraziare chi ha creduto in me e il Montagano calcio a 5 in tutte le sue componenti perché, se sono arrivato qui, è anche e soprattutto grazie al percorso intrapreso con la squadra del mio paese. Allo stesso tempo, però, sono consapevole che dovrò sudare parecchio per inserirmi il prima possibile in un contesto di gioco completamente diverso da quello vissuto fino alla passata stagione. Metterò in campo il massimo impegno, sia in allenamento che in partita e vedremo dove riuscirò ad arrivare”. Il pensiero di Lorenzo Mariano va poi agli obiettivi di squadra. “Nel gruppo ci sono tanti giocatori di valore – rimarca – sono sicuro che con lavoro e sacrificio potremo certamente toglierci le nostre belle soddisfazioni”.