Aumentano i contagi in tutta Italia e inesorabilmente il dato si spalma, anche se in maniera non preoccupante, anche sulla nostra Regione.

Nella provincia di Isernia il dato che preoccupa è quello relativo ai contagi registrato nel Comune di Sesto Campano. Ben 12 dall’ultimo bollettino dell’Asrem.

Il primo cittadino Macari riferisce che si tratta di 12 persone di cui quattro bambini distribuiti in sette famiglie, non legate tra di loro da nessun tipo di rapporto. Nessun evento organizzato nei giorni precedenti può aver compromesso la diffusione del virus.

I 12 positivi sono tutti vaccinati e quindi asintomatici.

La positività era nota già da qualche giorno per cui le famiglie erano già in quarantena. Lunedì 30 agosto il Comune ha organizzato un pomeriggio di screening gratuito per tutti i cittadini, al fine di monitorare il contagio, dalle ore 17:00 a Roccapipirozzi bassa, in piazza. Lo screening sarà utile soprattutto per coloro che non sono vaccinati che rischiano la vita in caso dovessero contrarre il virus.