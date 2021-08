La Squadra Mobile della Questura di Isernia ha proceduto ad una perquisizione del garage di un uomo residente nel capoluogo pentro.

Nel locale sono stati rinvenuti 350 grammi di marijuana, semi della pianta cannabinoide ed un vero e proprio laboratorio per la coltivazione e l’essiccazione della sostanza stupefacente.

Il laboratorio, sebbene “home made”, era completo di tutto il necessario per il completo ciclo di produzione: dall’impianto di areazione a quello di riscaldamento e di illuminazione delle piantine di marijuana, coltivate all’interno di vasi, il cui terriccio veniva abilmente fertilizzato per accelerare la crescita degli arbusti.

Parte dello stupefacente, già essiccato, era occultato all’interno di vari recipienti, pronto per la commercializzazione.

Nella circostanza, prezioso si è rivelato l’apporto dei cinofili della Questura di Pescara.

La sostanza stupefacente ed il laboratorio, nonché gli strumenti utilizzati per la coltivazione, sono stati sottoposti a sequestro penale e l’uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.