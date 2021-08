Non ce l’ha fatta la ragazza di 36 anni di Guglionesi ricoverata da qualche settimana al Cardarelli di Campobasso. Il Covid miete un’altra vittima.

La giovane era in Terapia intensiva da tempo ormai, da quando il virus aveva avvolto in quest’ultimo ondata una gran parte di giovani, quasi tutti non vaccinati come la giovane 36enne. E negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate, erano disperate. Questa mattina il risveglio peggiore: lascia 3 figli, due dei quali minorenni. Uno strazio per la famiglia e la comunità di Guglionesi.

Il sindaco Mario Bellotti manifesta a nome dell’intera amministrazione tutta la vicinanza alla famiglia, sia morale che materiale. Continueremo – ha detto il sindaco – a dare attenzione ai bambini. Non li lasceremo soli”.