Domenica sera alle 20.30 la prima di campionato al “Partenio” contro l’Avellino ha un sapore del tutto speciale per il Campobasso. Uno stadio che, dal 1970 anno dell’inaugurazione, ha visto 10 campionati di serie A e 19 di serie B. Una tradizione importante per i lupi irpini, dopo il fallimento della società nel 2018, il nuovo sodalizio ha subito guadagnato la Lega Pro dopo aver preso le redini in serie D. A seguire due campionati, con la disputa dei play off, nel primo anno l’uscita al secondo turno, la passata stagione la sconfitta in semifinale per mano del Padova. Insomma una piazza dalla grandissima tradizione calcistica, ed una società che dopo aver sfiorato la serie B lo scorso mese di giugno, punta a confermarsi in questo campionato. In casa dell’Avellino, parte la stagione del Campobasso. I rossoblu hanno come obiettivo, quello di maturare una salvezza tranquilla, lontano dagli spareggi retrocessione. Ricordiamo che l’ultima di ogni girone retrocederà direttamente in serie D, mentre le squadre dalla 16esima alla 19esima posizione, al termine del campionato, disputeranno i play out per decretare le altre due retrocessioni. Insomma l’obiettivo dei lupi è quello di tenere a debita distanza la 16esima posizione e mantenere la categoria senza patemi d’animo.

La società ha deciso di puntare, a ragion veduta, sul minutaggio dei giovani. Il Campobasso schiererà minimo tre ragazzi, nei 90 minuti di gioco, per accedere ai bonus della Lega. Una decisione che ha indirizzato le scelte di mercato, a partire dalle conferme sino ai nuovi arrivi. Premiata la linea della continuità, i giocatori che hanno portato i lupi in Lega Pro sono stati ritenuti idonei, praticamente in blocco, per affrontare la nuova stagione. Si è creduto fortemente nel lavoro di Cudini e del suo staff, nel credo tattico e nel modo di giocare ormai consolidato e assimilato dalla squadra. Sarà un Campobasso bello da vedere, su questo siamo certi, lo step da fare è sicuramente quello della concretezza. In Lega Pro i valori tecnici sono diversi rispetto al D, ovvio, per questi motivi i lupi dovranno essere concreti e capitalizzare al massimo le occasioni create. Servirà un Campobasso anche “sporco” capace di soffrire e portare a casa il risultato in particolar modo lontano dalle mura amiche.

Per l’esordio di campionato il tecnico marchigiano sembra orientato ad affidarsi ai fedelissimi, i giocatori che hanno condiviso gran parte del percorso con la maglia rossoblu negli ultimi tre anni, con qualche novità. Tra i pali è vivo il ballottaggio tra Raccichini e Zamarion, i due portieri sembrano partire sullo stesso piano, da come abbiamo inteso in questo primo mese, tra amichevoli e coppa Italia, non è ancora definita la gerarchia. In difesa i titolari sono i quattro pilastri dello scorso anno, Fabbriani, Menna, Dalmazzi e Vanzan, almeno ad inizio stagione. In mediana l’unico certo del posto è Candellori, uno dei migliori in questo pre campionato e nella scorsa stagione, a seguire in assenza del titolarissimo Ladu, il posto di mediano vede il ballottaggio tra Nacci e Bontà, mentre per il ruolo di seconda mezz’ala Giunta ha convinto Cudini e sarà in campo al Partenio. In avanti vige maggiore incertezza, diciamo che Rossetti è un titolare, partirà da prima punta ma all’occorrenza, l’attaccante campano, può ricoprire anche il ruolo di esterno. Non è quindi escluso di vedere a gara in corso sia Rossetti che Parigi. Sulle corsie laterali è vivissimo il ballottaggio, Emmausso e Liguori sembrano leggermente davanti a Vitali e Di Francesco ma le gerarchie sono in continua evoluzione e gli ultimi giorni di allenamento saranno utili a Cudini per decidere i titolari. Servirà l’apporto di tutti, soprattutto a gara in corso, con il reparto offensivo sempre soggetto a variazione da parte del mister marchigiano.

Infine saranno 250 i tagliandi a disposizione per i tifosi del Campobasso, al prezzo di 15 euro sarà possibile acquistare il biglietto per assistere alla gara, ricordiamo che per accedere a qualsiasi impianto è obbligatorio il green pass.