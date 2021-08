Cinquantuno positivi in un solo giorno e una persona deceduta. Erano mesi che il numero dei positivi non schizzava così in alto. Anche se va detto che dal totale bisogna sottrarre i 12 casi di Trivento, già noti da qualche giorno ma segnalati solo nell’ultimo bollettino.

Il nuovo dato ha determinato un balzo in avanti anche del tasso di positività, salito al 10, 7 per cento. Tra i 474 tamponi processati anche una dozzina di casi risultati a Sesto Campano, dove è evidente la presenza di un altro cluster. Gli altri positivi sono differenziati in singoli casi o poco più per Comune. Gli attualmente positivi sono diventati in regione 231. Con il decesso della giovane donna di Guglionesi, torna libero il reparto di terapia intensiva del Cardarelli, mentre il nuovo ricovero porta a 8 il numero dei pazienti in area medica. Nel computo del bollettino ci sono anche cinque guariti.

Stando a questi numeri il Molise si allinea all’andamento della pandemia nel resto del paese, dove vengono segnalate in via di peggioramento 7 regioni. Secondo il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono ora colorate di rosso. Mentre il Molise resta l’unica regione italiana in verde. Il calcolo, però, viene effettuato in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Uno scenario, quindi, che con gli ultimi aggiornamenti potrebbe mutare anche per la nostra regione.