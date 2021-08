Aumento dei casi Covid-19 a Trivento, i dati ufficiali parlano di 17 positivi. Gli uffici comunali chiudono al pubblico fino al 15 settembre. Il primo cittadino Pasquale Corallo, all’indomani dell’aumento dei positivi al Covid-19, in via del tutto precauzionale, ha chiuso al pubblico gli uffici comunali fino al prossimo 15 settembre. L’ordinario svolgimento delle attività istituzionali verrà assicurato normalmente. Si potrà accedere agli uffici solo per le urgenze, previo appuntamento, da richiedersi attraverso i seguenti canali: 0874-873435 Uffici Anagrafe – Stato civile – Elettorale; 0874-873436 Uffici Scolastici e Servizi Sociali; 0874-873422 – 27 Uffici Ragioneria; 0874-873444 – 24 Uffici Tributi; 0874-873431 – 39 Ufficio Tecnico. Si potrà comunicare con gli uffici comunali scrivendo alle seguenti e-mail: segreteria@comunetrivento.it; protocollo.trivento@pec.it Di qualche giorno fa la comunicazione del sindaco Corallo, con la quale si richiamava la cittadinanza alla massima attenzione e rispetto delle regole di prevenzione. Lo stesso primo cittadino non escludeva, nella nota, ulteriori iniziative, in via preventiva, al fine di arginare il rischio di ulteriore contagio. Infatti, oltre alla chiusura degli uffici comunali, a seguire è stato disposto anche il divieto di campeggio, bivacco, accensione di falò e fuochi pirotecnici, dal 27 agosto e fino al 31 settembre. Tale provvedimento vuole evitare assembramenti in qualsiasi area sita nel territorio comunale, in particolare nelle aree montane e boschive, sia pubbliche, che private.