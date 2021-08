Questa notte una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta in via del Molinello per il cedimento di una pianta ad alto fusto abbattutasi sulla recinzione di una proprietà privata.

Il titolare dell’unità abitativa, dalla sua veranda, ha assistito inerme all’accaduto che fortunatamente non ha provocato peggiori conseguenze.