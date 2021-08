In merito alla notizia data ieri, riferitaci da un nostro lettore che ci ha raccontato di essere stato aggredito e morso al polpaccio da un Rottweiler a Venafro, i proprietari del cane hanno voluto fornire la propria versione dei fatti. “Non c’è stata alcuna aggressione così come raccontata. Il cane era nel suo spazio e per legge non possiamo legarlo. Il cancello era aperto – ci hanno detto ancora – perché stavamo conferendo il vetro per la raccolta differenziata” . Sempre secondo quanto riferito dai proprietari dell’animale l’uomo non avrebbe riportato lesioni evidenti da morso e lo stesso avrebbe rifiutato di essere portato al 118″, dove lui ha detto di essere comunque andato da solo.