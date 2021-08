Si chiude il cartellone estivo della Pro loco Salcitana, bilancio positivo nonostante le restrizioni del Covid. Nonostante le forti limitazioni dovute alla pandemia, la Pro loco Salcitana ha lavorato, ottenendo riscontri più che positivi da parte della comunità, al di là delle critiche che non mancano mai, questo è il commento del presidente Aurora Filacchione, “grazie a tutti quelli che hanno passato l’estate con noi – ha detto Filacchione – abbiamo cercato di mettere su un cartellone che soddisfacesse un po’ i diversi intere ì il cartellone E… state a Salcito 2021 ma l’impegno della proloco Salcitana continuerà per tutto l’anno”. Filacchione ha elencato anche le attività del 2020, quali: la raccolta fondi per l’Azienda Sanitaria Regione Molise con l’Unpli; gli eventi del CAI-Club Alpino Italiano; La Festa Del Nonno “Regala un’orchidea UNICEF”; partecipato alle attività proposte da “Viva Vittoria a Roma” per l’8 marzo con la realizzazione di diversi manufatti all’ uncinetto. Sempre nell’ottica di massima collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Salcito, la Pro loco ha acquistato e donato alla popolazione Dispositivi di Protezione Individuali; realizzato la manifestazione “Illuminiamo Il Natale”; realizzato l’Albero Di Natale. Per l’anno 2021, la Pro loco acquistato e donato alla comunità un Defibrillatore per rianimazione cardio vascolare; acquistato e donato cinquanta piantine fiorite per abbellire il parco giochi comunale; la Giornata ecologica. “A questo proposito – chiude Filacchione nell’ invito al tesseramento dei soci – vorrei ringraziare i tanti volontari e volontarie che prestano la loro attivita’, accogliendo con gioia l’invito a “Fare” sacrificando il loro tempo familiare e lavorativo”.