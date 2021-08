C’era molta attesa ieri sera a Campobasso per l’esibizione di Valerio Lundini, il personaggio televisivo del momento che doveva chiudere il Campobasso Summer Festival. Lo spettacolo sta facendo registrare il sold out in tutta Italia e anche a Campobasso gli oltre 700 posti disponibili sono andati esauriti in poche ore. Lo show però è stato interrotto a causa della pioggia pochi minuti dopo l’inizio ed è stato rinviato a lunedì prossimo, 30 agosto. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data e chi vorrà potrà eventualmente chiedere il rimborso inviando una mail, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 27 agosto, al seguente indirizzo: summerfestival.cb@gmail.com.