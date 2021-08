Il turno preliminare di Coppa Italia ha evidenziato un livellamento verso l’alto del torneo ad una prima analisi. Per certi versi clamorosa l’eliminazione del Bari ad opera dell’Andria allo stadio San Nicola, ma anche la vittoria del Messina neo promosso a Castellammare di Stabia fa riflettere. Pronostico rispettato con la vittoria del Foggia due a zero sulla Paganese, ma anche del Teramo con il medesimo punteggio ai danni del Monterosi. Anche il Francavilla ha fatto valere il fattore casalingo nel derby contro il Taranto vinto per due a zero. Il Campobasso è uscito certamente a testa alta da Grosseto, ma si ritrova fuori dalla Coppa. Non un dramma per la società che punta dritto alla trasferta del Partenio di Avellino. La trasferta in Toscana porta con se motivi di riflessione oltre ad una prestazione condotta con grande piglio e una serie lunga di occasioni da rete. L’Avellino di Braglia sarà fra le protagoniste del torneo, quanto meno nelle premesse. Lo è stata l’anno scorso quando si è piazzata ex aequo al secondo posto con il Catanzaro a 68 punti. Ben ventidue in meno della corazzata Ternana che ha vinto il campionato facendo novanta punti. La storia, poi, ha raccontato di un cammino play off interrotto solo in semifinale contro il Padova da parte di un Avellino che pareggiò in Veneto e perse in casa 1-0. Domenica sera Braglia dovrà contare delle assenze pesanti: mancheranno per squalifica l’attaccante Maniero, il difensore Dossena ed il centrocampista Aloi, quest’ultimo in rete nell’amichevole contro il Campobasso dello scorso primo agosto.

La formazione di Grosseto potrebbe essere stata sperimentale per Cudini. La coppa si può prestare a questo tipo di prove di formazione titolare. Sarà possibile aspettarsi dei cambi in base a quanto visto allo Zecchini. In generale, la squadra ha risposto bene per la manovra dimostrata al di la di chi poi possa essere effettivamente il titolare del Campobasso. Iniziare bene può essere il segreto di una neo promossa piena di entusiasmo. Capitolo lavori stadio: ormai prossima la visita della commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli presso selva piana per accordare parere positivo all’aumento di capienza della struttura. La visita in questione dovrebbe essere posta in agenda per il 31 agosto in maniera tale che già dalla partita interna contro il Taranto del quattro settembre la capienza possa essere maggiore.