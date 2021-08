Da qualche giorno sono attivi ben 11 nuovi punti di connessione WI-FI gratuita in altrettanti luoghi pubblici di San Pietro Avellana.

A comunicarlo è una nota direttamente dall’Amministrazione comunale: “A partire dalle nuove pensiline di sosta per autobus, passando per il comune, il museo, l’area camper, la piazza, l’area di sport e benessere in viale Cacciavllani; il progetto WiFi4EU ( un finanziamento diretto della commissione europea al comune di San Pietro Avellana) fornisce un nuovo, importante, servizio ai sampietresi e ai turisti anche in visione dei prossimi progetti di realtà aumentata e virtuale. Mentre altri sono impegnati a chiacchierare e giudicare ( senza fare nulla per il paese) noi siamo impegnati a far crescere il nostro paese mantenendolo al passo con i tempi, offrendo servizi utili e costruendo passo dopo passo la comunità del futuro.”