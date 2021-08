E’ stato uno degli uomini di spicco della politica regionale e parlamentare già alla Costituente, risultando a soli 26 anni primo degli eletti nel collegio del Molise.

Giacomo Sedati avrebbe compiuto cento anni. Nato a Lanciano il 25 agosto del 1921, visse l’infanzia a Riccia, paese d’origine della sua famiglia e studiò al Liceo Classico Mario Pagano a Campobasso.

Ufficiale carrista nella seconda guerra mondiale, frequentò le università di Roma e Napoli, dove nel 1944 di laureò in giurisprudenza.

Da studente universitario partecipava alle riunioni clandestine antifasciste nella casa romana dello zio Giuseppe Spataro. Fu lui a fargli conoscere Don Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi, già vicesegretario del partito popolare e poi leader della Dc.

E la sua carriera spiccò il volo nel 1948, quando venne candidato in parlamento, dove rimase per le successive otto legislature fino alla sua scomparsa il 7 gennaio 1984. Trentasei anni trascorsi tra le aule di Montecitorio e palazzo Chigi, per i suoi numerosi incarichi di governo. Ancora oggi Giacomo Sedati viene ricordato come ministro dell’Agricoltura e con Mario Tanassi e Antonio Di Pietro resta uno dei pochi politici molisani ad aver ricoperto questo ruolo.

Insignito di numerose onorificenze, come raccontano le immagini di una puntata speciale di viaggio in Molise fu anche Alto commissario per il Vajont nominato all’indomani della tragedia, presidente del Consiglio dei ministri dell’agricoltura della Comunita’ Europea e presidente della Commissione bicamerale che ha varato la piu’ importante riforma dei servizi radiotelevisivi. Nel maggio 1978, nel covo di via Gradoli a Roma, fu rinvenuto il suo nome in ritagli di giornali come possibile obiettivo delle Brigate Rosse. Informato del fatto, rifiuto’ la scorta per se’ e i familiari. Di tutto questo e molto altro si parlera’ a Roma all’Istituto ‘Luigi Sturzo’, depositario dell’archivio Sedati, in occasione di un incontro in autunno al quale parteciperanno con la loro testimonianza Gianni Letta, Agostino Giovagnoli e Gerardo Bianco.