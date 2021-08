Un’infrastruttura moderna e logisticamente all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze della collettività, ottimizzando la raccolta e lo smistamento dei rifiuti cittadini. Un’opera, che oggi, grazie all’attuale amministrazione comunale di Isernia, è realtà.

Sono terminati infatti i lavori per la realizzazione della nuova isola ecologica in Contrada Bivio Longano, un’area attrezzata esclusivamente per i cittadini, dove si potranno conferire i rifiuti per la raccolta differenziata, da quelli più ingombranti, vetro legno o imballaggi, fino a abiti, lampade, batterie e plastica.

Un progetto nato nel 2013, e in cui rientrano 7 comuni dell’interland, tra cui Carpinone, Miranda, Pettoranello, Castelpizzuto, Pesche e Macchia d’Isernia.

All’inaugurazione della nuova struttura sono intervenuti questa mattina il primo cittadino di Isernia Giacomo D’Apollonio e l’assessore all’Ambiente e al Verde Pubblico, Domenico Chiacchiari.

Un milione e duecento mila euro per realizzare la moderna struttura acquistata dal Comune nel 2017, in cui è presente anche un centro del Riuso, e che consentirà al termine della gara d’appalto, di offrire nuovi posti di lavoro.