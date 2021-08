Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid. Considerevole aumento di nuovi positivi in Molise. Su 447 tamponi refertati sono 21 quelli riscontrati nelle ultime ore in 12 comuni: 5 a Campobasso, 3 a Riccia, 2 rispettivamente a Frosolone, Termoli e Venafro e 1 a Bojano, Fossalto, Palata, Rionero Sannitico, Rotello, Santa Croce di Magliano e Sesto Campano. Tasso di positività al 4,69%. Da registrare anche 19 guariti. Non ci sono decessi , nè ricoveri e nessun dimesso. Al Cardarelli restano in cura 9 persone con il Covid, di cui una in terapia intensiva. Di loro la maggior parte (7) non è vaccinata. Gli attualmente positivi in Molise sono 192.