Un uomo di colore, tra i 30 e i 40 anni, media altezza, corporatura normale, con jeans e maglietta. E’ questo l’identikit dell’aggressore che le forze dell’ordine stanno cercando e che ieri ha tentato di violentare una donna nel passaggio pedonale che passa sotto la ferrovia e che collega Petacciato alla Marina. La donna, 51 anni, aveva finito di lavorare al Lido e come tutti i giorni ha imboccato la strada per il paese e il sottopassaggio quando è stata afferrata alle spalle da qualcuno che l’aveva seguita. Questo il suo racconto drammatico. “Avevo da poco iniziato a scendere gli scalini che mi sono sentita afferrata alle spalle, una mano davanti alla bocca e un uomo che diceva ‘Stai zitta’. Mi ha dato un pugno in faccia, siamo caduti a terra e mi teneva ferme le gambe. E’ arrivato un pullman e l’autista che ha visto tutto ha iniziato a suonare il clacson, come l’aggressore ha alzato la testa, sono riuscita a liberare la gamba che lui mi teneva bloccata e gli ho dato una ginocchiata sotto il mento. A quel punto si è alzato, si è tirato su i pantaloni e si è allontanato dicendomi ancora di stare zitta”.

L’uomo una volta fuggito secondo alcune testimonianze si è diretto verso la fornace, dove si sono inizialmente concentrate le ricerche, ma non è stato trovato. A quanto pare si tratta dello stesso extracomunitario che proprio ieri era stato segnalato nella zona del lido perchè dava fastidio. La donna aggredita ha riportato diverse escoriazioni al viso, alla gola ed ematomi evidenti alle braccia e nella zona del torace. Il passaggio pedonale in cui c’è stata l’aggressione è lungo una decina di metri ed è molto frequentato soprattutto in estate, c’è un continuo via vai di turisti e residenti. Non ci sono telecamere e la zona è abbandonata e nel degrado, ma mai era successo un episodio simile.